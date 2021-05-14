Убийство 12-летней Анастасии Гужвиной в Большом Козино: Онлайн-трансляция с места трагедии

«Комсомолка» собирает последние новости о ходе расследования. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Главной новостью в Нижегородской области остается чудовищное убийство – 12-летней Анастасии Гужвиной в поселке Большое Козино. Напомним, днем 13 мая стало известно, что ребенок пропал по дороге из школы. К поискам сразу подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Однако вечером девочка была обнаружена убитой. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

- Поселок у нас совсем небольшой – все друг друга знают, - рассказывают местные жители. – Дети всегда ходят из школы одни. Мы и представить не могли, что такое может случиться.

Известно, что девочка возвращалась из школы через пролесок – именно там проходит кратчайший путь до многоэтажных домов, в одном из которых она жила. В этом же пролеске и было найдено тело девочки.

- Конечно, мы напуганы, - разводят руками жители поселка.- Особенно страшно теперь отпускать детей в школу. Кто знает, где бегает это чудовище!

Тем временем на месте происшествия работают следователи. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».