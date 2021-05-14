Фотографии с места убийства девочки в Большом Козино опубликованы в сети

Фотографии с места убийства девочки в Большом Козино опубликованы. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В поселке Большое Козино Нижегородской области продолжается расследование жестокого убийства 12-летней девочки. Напомним, ребенок сегодня не вернулся домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером 14 мая она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка.

Из школы девочка возвращалась по этому пролеску. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Тем временем журналист «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде отправился на место происшествия.

- Сейчас здесь десятки полицейских и следователей, - сообщает наш журналист с места трагедии. - Девочка из школы шла через перелесок. Она так обычно и ходила, потому что тут по прямой - очень короткий путь получается. Само место трагедии сейчас оцеплено, там работают специалисты. Подъезжают все новые и новые экипажи полиции.

Девочка жила в этом доме. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Напомним, за последнее время это не первое громкое убийство в Нижегородской области. В сентябре 2020 года в поселке Неклюдово была изнасилована и задушена 9-летняя девочка. Она тоже пропала, выйдя из школьного автобуса. Позднее удалось выяснить, что убийцей стал бывший сожитель ее матери. Таким чудовищным способом он хотел отомстить ей за расставание и сделанный от него аборт.

На место происшествия съезжается все больше полицейских машин. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

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