Фотографии с места убийства девочки в Большом Козино опубликованы в сети

Фотографии с места убийства девочки в Большом Козино опубликованы.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
В поселке Большое Козино Нижегородской области продолжается расследование жестокого убийства 12-летней девочки. Напомним, ребенок сегодня не вернулся домой после школы. К поиску сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако вечером 14 мая она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить, как погибла девочка.
Из школы девочка возвращалась по этому пролеску.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Тем временем журналист «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде отправился на место происшествия.
- Сейчас здесь десятки полицейских и следователей, - сообщает наш журналист с места трагедии. - Девочка из школы шла через перелесок. Она так обычно и ходила, потому что тут по прямой - очень короткий путь получается. Само место трагедии сейчас оцеплено, там работают специалисты. Подъезжают все новые и новые экипажи полиции.
Девочка жила в этом доме.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Напомним, за последнее время это не первое громкое убийство в Нижегородской области. В сентябре 2020 года в поселке Неклюдово была изнасилована и задушена 9-летняя девочка. Она тоже пропала, выйдя из школьного автобуса. Позднее удалось выяснить, что убийцей стал бывший сожитель ее матери. Таким чудовищным способом он хотел отомстить ей за расставание и сделанный от него аборт.
На место происшествия съезжается все больше полицейских машин.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
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