«Надеялся, что смогу его остановить»: школьный работник, раненый при стрельбе в Казани, рассказал подробности трагедии

Раненый Мулланур Мустафин думал в первую очередь о жене, которая работает в той же школе. Фото: из личного архива семьи Мустафиных

В Казани продолжают восстанавливать картину массового расстрела, устроенного в школе №175 19-летним Ильназом Галявиевым. Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года, в результате погибли семь детей и две учительницы, еще 21 человек получил ранения. Самого нападавшего удалось взять живым – 12 мая он был арестован сроком на два месяца.

Дочь 62-летнего Мулланура Мустафина, школьного работника, который был ранен одним из первых, сообщила подробности случившегося. Тансылу Мустафина увиделась с отцом 12 мая, после того, как ему сделали операцию, и мужчина рассказал, как все произошло.

- На входе сидела вахтерша. Этием (отец в переводе с татарского – прим. ред.) направлялся к выходу, так как именно в это время его попросили что-то починить на территории гимназии. Между двумя дверями он и застал убийцу. Преступник выстрелил в кого-то у входа, и отец пошел на него со словами «Что вы делаете?». Говорит, «я надеялся, что смогу его остановить», - передает слова отца Тансылу Мустафина.

Но остановить злоумышленника у пенсионера не получилось – Ильназ Галявиев выстрелил через проходную дверь, а Мулланур Мустафин получил многочисленные осколочные ранения в районе живота. Вахтерша, увидев все это, нажала тревожную кнопку.

- А преступник перезарядил оружие и вернулся к отцу для повторного выстрела. Выстрелил в голову и пошел дальше. То, что промазал, не заметил, - говорит Тансылу Мустафина.

К счастью, пуля лишь чуть-чуть зацепила голову. Но крови пролилось много. Мужчину доставили на скорой в больницу, где оперировали более пяти часов.

- Папа рассказывает: «Лежу в крови, вижу гильзу, а сам думаю, где наша мама, жива ли она? Где сейчас находится? Как себя чувствует?». Она ведь была там же, на втором этаже вела урок. Благодаря быстрой реакции директора гимназии, учителя смогли сориентироваться и предотвратить еще большие потери. Мама с коллегой заперли дверь и сидели максимально тихо, без звука, пока убийца ломился к ним, - добавила Тансылу Мустафина.

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