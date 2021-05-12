Продавцы рассказали, почему продали оружие устроившему стрельбу в казанской школе. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Главной новостью в России остается жуткая трагедия в Казани. Напомним, там 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу и устроил стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. В результате чего погибли семь детей – учащиеся восьмого класса и две учительницы. Пытавшиеся его остановить на вахте мужчина и женщина, которая позже скончалась, были ранены. Также пострадали еще один взрослый и 18 детей. Все они сейчас находятся в больнице. Самого нападавшего задержали.

Пока жители Казани оплакивают погибших и пытаются прийти в себя после случившейся трагедии, следователи занялись выяснением ее причин. Главный вопрос, который всех волнует – как нападавший смог обзавестись оружием? Как оказалось, его он приобрел на вполне законных основаниях, хоть и не в родном городе, а в Йошкар-Оле.

- Оружие им было куплено вполне законно: он предъявил и лицензию, и паспорт, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в магазине, где Ильназ купил ружье. – Вообще покупка оружия – это непростая процедура. Ружье покупается на основании лицензии на приобретение и паспорта. Только после этого можно купить оружие. До приобретения покупатель обязан пройти и нарколога, и психолога, пройти обучение в Росгвардии, поставить сейф, о чем он должен сказать своему участковому. Так что он проходит массу инстанций для того, чтобы прийти в розничный магазин и приобрести оружие. К нам люди приходят уже после того, как прошли все инстанции. У него с документами все было в порядке.

По сути, учитывая все эти обстоятельства, продавцы не имели права ему отказать. Отдельный вопрос, как он смог получить все эти документы. И это сейчас тоже выясняют следователи.

- Владел ли он раньше каким-то оружием, мы не знаем – в лицензии нет такой информации, - объяснили продавцы. – Сейчас ведется следствие и у нас уже побывали . Пока никакого давления на себе мы не почувствовали, об этом пока рано говорить – еще слишком мало времени прошло. Мы работаем в обычном режиме – никаких постановлений о закрытии или ограничении работы не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в школе №175 в Казани. Полная хронология событий и последние новости на вечер 11 мая 2021 года

"КП" собрала полную хронологию событий страшного утра 11 мая. Рассказываем подробности стрельбы в школе №175 (подробности)

«Они погибли в мой день рождения»: Одноклассник убитых в ходе стрельбы в казанской школе не верит в случившееся

Он отметил, что большинство из школьников хорошо учились и были отзывчивыми людьми (подробности)