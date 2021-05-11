«Построил в деревне школу, был директором»: что известно о Муллануре Мустафине, в которого выстрелил Ильназ Галявиев

Жена Мулланура Мустафина – Альфия Мустафина – тоже работает в этой же школе. Фото: из личного архива героя публикации

Одним из первых, в кого выстрелил в казанской школе №175 Ильназ Галявиев, стал работник по обслуживанию здания, 62-летний Мулланур Мустафин. Напомним, трагедия в школе произошла утром 11 мая 2021 года, в результате погибли девять человек, в том числе семь детей, еще 21 человек ранен. Мулланур Мустафин остался жив, но сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» пообщалась с дочерью мужчины Тансылу Мустафиной.

- Родители приехали в Казань около пяти лет назад, и папа после выхода на пенсию стал работать в этой школе рабочим по обслуживанию здания – то есть, когда где-то надо что-то починить, что-то исправить, все сразу обращались к нему. Он всегда все делал на славу. Всегда всем помогал, помогает, и надеюсь, будет помогать! – едва сдерживает слезы Тансылу Мустафина.

Кстати, жена Мулланура Мустафина – Альфия Мустафина – тоже работает в этой же школе, преподает татарский язык. А сам Мулланур до выхода на пенсию тоже был педагогом.

- В 1986 году папа сам построил школу в нашей деревне, откуда мы родом – Ямашево Рыбно-Слободского района Татарстана. Он был и директором этой школы, и председателем в деревне, - говорит Тансылу Мустафина.

При этом, вопреки информации во многих СМИ, вахтером Мулланур Мустафин никогда не работал.

- Он именно работник по обслуживанию здания, это совсем другое, - уточняет Тансылу Мустафина. – Вахтером там была женщина, она и увидела, как папу подстрелили.

Напомним, от услуг ЧОПа школа отказалась еще в 2019 году, сославшись, что платить зарплату профессионалам слишком дорого. Но, по крайней мере, в школе была тревожная кнопка, которую успела нажать вахтерша. Сотрудники Росгвардии прибыли на место через несколько минут после вызова.

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