Накануне финала Кубка России в Нижний Новгород приехали знаменитые футболисты. Фото: Мария СОРОКИНА

Ни для кого уже не секрет, что за несколько дней до важного футбольного события в город приехали звезды российского футбола. Они привезли Кубок России, который по итогам финального матча 12 мая вручат команде-победителю – столичному «Локомотиву» или самарским «Крыльям Советов». В рамках трофи-тура именитые спортсмены также приняли участие в открытии ежегодного футбольного турнира «Кожаный мяч». Рассказываем, что происходит за сутки до финала Кубка России по футболу 2021 в Нижнем Новгороде.

В начале мероприятия состоялась минута молчания в связи с трагедией в школе №175 в Казани. Затем футболисты Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов, Андрей Каряка, а также символы 800-летия Нижнего Новгорода олененок Нино и дятел Гор сыграли против 50 воспитанников футбольных школ из разных районов города. В итоге гости проиграли с разгромным счетом 1:4. Единственный гол в ворота нижегородцев забил Егор Титов.

Футболисты сыграли с командой детей. Фото: Мария СОРОКИНА

После матча юные футболисты сделали памятные фото и взяли автографы у своих кумиров. Гости и сами были не против общения с болельщиками.

«Считаю, надо популяризировать тему футбола, потому что к нему в последнее время складывается разное отношение. Так или иначе, футбол – это массовый вид спорта, вид спорта номер один в стране, поэтому людей надо «встряхивать» постоянно. Тем более такой повод – финал Кубка России буквально на носу. Детишек надо вовлекать, и мы с удовольствием это делаем. Стараемся приезжать все, кого приглашают, потому что город отличный и повод отличный. Общаться с фанатами и детьми всегда приятно», - рассказал Динияр Билялетдинов.

Александр Самедов, в свою очередь, отметил важность мероприятия и выразил надежду, что в перспективе таких поводов станет только больше.

Оба игрока ранее выступали за столичный «Локомотив» и оба, скорее всего, будут поддерживать «железнодорожников», однако прогнозов футболисты давать не стали, отметив, что соперник у команды достойный.

«Каждая из этих команд достойна победы. Понятно, что «Локомотив» смотрится фаворитом, но и самарская команда прошла непростой путь, обыгрывала таких же фаворитов», - заметил Самедов.

Напомним, матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Локомотив» - «Крылья Советов» состоится на стадионе «Нижний Новгород» 12 мая в 12:00. В день проведения матча будет изменен график движения поездов метро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финал Кубка России по футболу начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе

Матч состоится на стадионе «Нижний Новгород» 12 мая 2021 года (подробности).