Интервал движения поездов метро изменится в Нижнем Новгороде 12 мая

В метро изменится движение поездов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В среду, 12 мая, движение поездов метрополитена изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Изменения коснутся интервалов движения и начнут действовать в период с 17:00 до 00:00. Расписание скорректировано в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Нижний Новгород».

Согласно новому графику, в период с 17:00 до 20:00 на Сормовско-Мещерской линии интервал движения будет составлять 5 минут, а в период с 20:00 до 22:00 – 6 минут, а с 22:00 до 00:00 – 4 минуты.

На Автозаводской линии интервал движения составов будет составлять 5 минут, а в период с 20:00 до 22:00 – 8 минут, а с 22:00 до 00:00 – 5 минут.

Напомним, что матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 12 мая 2021 года. На поле встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».

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