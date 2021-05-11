Финал Кубка России по футболу начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе

Финал Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Финал БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Нижнем Новгороде 12 мая 2021 года, начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.
- РФС выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших, - добавили в Российском футбольном союзе.
Напомним, трагедия в школе №175 в Казани произошла утром во вторник, 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, где когда-то учился, с ружьем и расстрелял один из восьмых классов. В результате погибли восемь человек. Кроме того, 18 детей и трое взрослых получили ранения и были госпитализированы. Самого злоумышленника удалось взять живым, сейчас он задержан – в ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним также, матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 12 мая 2021 года. На поле встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий
Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани: погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали (подробности).
«Мы закрылись в классе. Директор объявила, что у нас террористы»: Ученики рассказали, что происходило в школе Казани, где убили 8 человек
По словам подростков, педагога расстреляли прямо на глазах у детей (подробности).
"Сегодня убью биомусор": Напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале
Злоумышленника уже задержали (подробности).