Финал Кубка России по футболу начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе

Финал Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Финал БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Нижнем Новгороде 12 мая 2021 года, начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

- РФС выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших, - добавили в Российском футбольном союзе.

Напомним, трагедия в школе №175 в Казани произошла утром во вторник, 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, где когда-то учился, с ружьем и расстрелял один из восьмых классов. В результате погибли восемь человек. Кроме того, 18 детей и трое взрослых получили ранения и были госпитализированы. Самого злоумышленника удалось взять живым, сейчас он задержан – в ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним также, матч БЕТСИТИ Кубка России по футболу состоится на стадионе «Нижний Новгород» в 20:00 12 мая 2021 года. На поле встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».

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