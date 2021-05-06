Огромная пробка образовалась на выезде из Нижнего Новгорода днем 6 мая. Фото: Яндекс.Пробки

Огромная пробка растянулась на проспекте Гагарина в сторону деревни Ольгино днем 6 мая. Сегодня в Нижнем Новгороде наконец-то потеплело и выглянуло солнце, и люди потянулись за город. Благо, что у многих сейчас длинные майские выходные, объявленные президентом. На фоне ремонта ольгинской развязки это привело к образованию многокилометровой пробки.

«Только проехали Мызинский мост и сразу уперлись в пробку. Все стоит очень плотно, движение крайне медленное. Расстояние в пять километров до деревни Ольгино ехали полтора часа», - рассказал «Комсомолке» нижегородец Максим Иванов.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, сейчас это самый крупный затор в городе. Из-за этого в пробках встали также прилегающие улицы. Стоит отметить также, что в эти часы затруднена дорожная обстановка на улице Ларина в сторону «Меги» - там пробка растянулась от Мызинского моста до «Тойота центра».

Напомним, строительство двухуровневой развязки в деревне Ольгино началось в мае 2020 года. По контракту объект должны сдать к октябрю 2021 года, однако, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, развязку планируют открыть к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет праздноваться в августе.