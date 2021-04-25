Развязку в Ольгине сдадут в октябре 2021 года

Развязку в районе деревни Ольгино в Нижегородской области сдадут в октябре 2021 года. Об этом заявили в правительстве региона в ответ на вопрос пользователей Instagram. Напомним, в настоящий момент на объекте продолжается строительство.

В комментариях под одной из публикаций губернатора региона Глеба Никитина в Instagram житель Нижегородской области задал вопрос:

– Когда мы увидим разгрузку дороги в Ольгино? Невозможно уже.

Сразу несколько пользователей выразили заинтересованность в ответе.

– Это ещё дачников не так много, дальше ещё веселее будет. На неделе час стоишь, страшно подумать про выходные, – добавила нижегородка.

С официального аккаунта нижегородского регионального правительства (@nngovernment3) им ответили:

– Объект сдаётся в октябре 2021.

Напомним, на момент 1 апреля транспортная развязка в Ольгине была готова более чем на 60%. А строительство самого путепровода – на 90%.

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