Ретро-трамваи, ливневки и нехватка автобусов: Юрий Шалабаев в интервью «Комсомолке» рассказал о главных городских проблемах

С момента избрания Юрия Шалабаева мэром Нижнего Новгорода прошло ровно полгода, а исполняющим полномочия главы он стал почти год назад. За это время город пережил самую снежную в истории зиму, начал подготовку к юбилею и решился обновить городской электротранспорт. С какими проблемами ему пришлось столкнуться на посту градоначальника и чего Нижнему Новгороду ждать в будущем, Юрий Шалабаев рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Главные проблемы города

- Юрий Владимирович, как прошли первые полгода на посту мэра Нижнего Новгорода? Какие главные городские проблемы вы увидели?

- Я с рождения живу в этом городе, работаю, передвигаюсь по нему, бываю в разных районах. Поэтому проблемы я видел и знал, как любой нижегородец: дороги, освещение, подтопления в определенные периоды. Другой разговор, что когда уже профессионально этим занимаешься, то понимаешь, что не все проблемы можно решить «по щелчку». Все они имеют длительные сроки решения и требуют серьезного финансирования. Те же ливневки, которые у нас изношены на 90% и собирают стоки только с трети города. Это вопрос не только комфорта жителей – по лужам, конечно, неудобно передвигаться – но и безопасности склонов. Когда ливневая канализация работает в ненормативном режиме, склоны могут «поехать», что мы видели в прошлом году. Таких вопросов много, и мы их решаем. Какие-то более оперативно, какие-то менее. Например, недавно запустили энергосервисный контракт по замене освещения в городе. Благодаря этому проблема с освещением будет решена уже к юбилею города. По другим проблемам потребуется больше времени для решения.

- Вы уже упомянули ливневки. На какой стадии сейчас находится этот вопрос?

- Смотрите, по оценкам специалистов, ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%, так как ежегодно средств на ее содержание выделялось недостаточно. Однако и той ливневой канализации, которая есть, недостаточно. По нормативу, ливневых сетей должно быть чуть ли не в четыре раза больше, чем сейчас. На это нужны огромные ресурсы. В настоящее время наиболее оптимальная форма, позволяющая с одной стороны решить проблему, с другой – минимизировать расходы местного бюджета и удлинить сроки расходования бюджетных средств, – это концессионное соглашение. Его проект мы уже подготовили. На мой взгляд, он получился интересный, глубоко проработанный, но капиталоемкий, требующий большого вложения средств – до пяти миллиардов рублей. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это концессионное соглашение было как можно более длительным. Рассматриваем возможность его заключения на срок до 20 лет.Сейчас ведем обсуждение с крупным финансовым партнером, работаем вместе с корпорацией ВЭБ РФ по вопросам вовлечения их в процесс реконструкции и строительства новых объектов ливневой канализации.

Но и сейчас силами бюджета мы стараемся самые острые проблемы решить. В этом году на содержание и ремонт ливневой канализации выделили больше 100 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируем 36 наиболее проблемных участков, в том числе продолжим ремонт ливневого коллектора на улице Алексеевской.

Итоги снежной зимы

- По станциям снеготаяния у города тоже было заключено концессионное соглашение. Но оно было расторгнуто. Что сейчас с планами строительства?

- В соответствии с этим соглашением, предусматривалось строительство двух станций снеготаяния – в Нижегородском и в Приокском районе. Все они были включены в одну концессию. Во время проектирования выяснилось, что по земельному участку, который был выделен под строительство станции снеготаяния в Приокском районе, проходил газопровод. Строить там было невозможно или очень дорого, так как потребовалось бы вынести газовую трубу. Поэтому было принято решение расторгнуть эту концессию. Конечно, те затраты, которые понесло предприятие, будут возмещены. Однако эти деньги не пропали впустую:разработанная проектно-сметная документация передана в соответствующий департамент и будет использована при проектировании новой станции снеготаяния. В этом году тоже в форме концессии будем строить станцию снеготаяния в Нижегородском районе. Ее стоимость около 100 миллионов рублей. Мощность – семь тысяч кубометров снега в сутки. Также будем рассматривать возможность строительства второй станции снеготаяния в Советском районе, потому что та, которая есть, не справляется, и в Сормовском районе. Станцию в Нижегородском районе планируется построить уже к следующей зиме. А следующие планируем начать использовать через зиму.

- Нынешней зимой снег стал настоящим испытанием для Нижнего Новгорода. Как вы сами оцениваете работу коммунальных компаний и властей?

- Сказать, что удовлетворительно удалось справиться со снегом, я не могу. Ведь как оценивается эта ситуация? Очень просто – по реакции жителей Нижнего Новгорода. Очевидно, что они были недовольны. Да, снега выпало рекордное количество. Да, все коммунальные службы и все работники коммунальных служб работали на пределе своих возможностей в несколько смен, привлекалась даже дополнительная техника, в том числе из Москвы. Но результат мы с вами видели на улицах города и во дворах. Сейчас важно разобраться в причинах и не допустить повторения ситуации следующей зимой. Главная причина случившегося понятна – многие годы в Нижнем Новгороде не обновлялся парк коммунальной техники. Поэтому по поручению губернатора мы предусмотрели необходимые средства в местном бюджете для закупки коммунальной техники по лизинговой схеме. В этом году будет закуплено 207 единиц. И уже к новому зимнему сезону часть техники поступит в распоряжение города.

Подготовка к юбилею

- К Чемпионату мира в городе активно применялись фальш-фасады. В этом году решено провести ремонт зданий. Сколько зданий предстоит отремонтировать?

- К сожалению, без фальш-фасадов мы все равно не обойдемся. Есть дома, которые признаны аварийными и подлежат расселению. Что-то можно подкрасить, но проводить капитальный ремонт нецелесообразно, если он будет расселен в ближайшее время. Или если это объект культурного наследия, и его будут реконструировать. Тогда спешно ремонтировать его сейчас к 800-летию не имеет смысла. В этих случаях будут использоваться фальш-фасады. Они будут современными и будут соответствовать визуальному облику соседних объектов архитектуры. Всего же к юбилею города у нас будет капитально отремонтировано 555 объектов. В эту цифру входят те объекты, которые делает фонд капитального ремонта и которые делает администрация, в том числе жилые дома. Также в это число входят здания, в которых размещаются муниципальные или государственные органы. Прежде всего, они находятся на видовых местах, которые любят посещать нижегородцы и туристические группы. Но и это еще не все. Часть объектов находится в частной собственности, поэтому не включены в эти программы, требующие основательного капитального ремонта. Состояние таких объектов сейчас проверяют госжилинспекция и административно-техническая инспекция совместно с главами районов, чтобы решать вопрос состояния зданий с собственниками.

- Много вопросов у нижегородцев возникло по поводу ретро-трамваев. Как появилась эта идея и что с ними планируется делать?

- Да, это действительно громкая тема. Возможно, потому что в СМИ они прошли как «ретро-трамваи». Но я хочу подчеркнуть, что это абсолютно новые трамваи, которые изготавливаются на современном заводе. Вся начинка, все оборудование, ходовая часть – все это современное. Но они будут выполнены в ретро-стилистике и будут ходить по исторической части города. На мой взгляд, трамваи – это не только средство передвижения, во всяком случае в центре города. Визуально они должны соответствовать той территории, по которой проходит маршрут. На мой взгляд, идея с ретро-трамваями очень гармоничная. Они выйдут на линию уже в августе.

- Они будут включены в туристические маршруты?

- Специально включать в туристические маршруты мы их не будем, но я уверен, что они будут пользоваться популярностью не только у нижегородцев, но и у туристов. Во всяком случае мы сейчас работаем с гильдией экскурсоводов для того, чтобы они записали аудиогид, который будет транслироваться в этих трамваях. Там можно будет услышать о местах, которые в данный момент трамвай проезжает, об объектах, людях, исторических личностях.

Автобусы и парковки

- Еще один наболевший вопрос – это автобусы. Сейчас за них уже отвечает министерство. Но вы как-то участвуете в решении этой проблемы?

- Развитие транспортной системы и ее функционирование –это наша ежедневная совместная работа: и министерства транспорта, и департамента транспорта администрации. Независимо от того, что маршрутную сеть устанавливает правительство, что НПАТ передано в ведение министерства транспорта, тем не менее, это совместная работа. В прошлом году было куплено 84 автобуса, работающих на метане. В этом году планируется приобрести еще 20 новых автобусов. Это, конечно, значительно улучшит транспортную ситуацию и положительно повлияет на экологию. Кстати, сейчас мы работаем и над обновлением парка Нижегородэлектротранса. Там, где нет линий, рассматриваем возможность покупки троллейбусов с запасом автономного хода. Также на улицах города появится и техника, подаренная Москвой. Да, она не новая, но у большинства из пришедших в Нижний Новгород 40 дополнительных троллейбусов и 10 трамваев состояние лучше, чем у нашего электротранспорта.

- А новая техника закупаться будет?

- Мы планируем закупить новые троллейбусы. Это действительно дорогое удовольствие, но это необходимо, потому что электротранспорту в связи с концепцией развития транспорта предоставлен приоритет. Это экология, это современный вид транспорта. Поэтому мы прорабатываем различные схемы, в том числе концессионные, лизинговые, участие в федеральных программах Думаю, в этом году мы придем к решению по системному обновлению подвижного состава Нижегородэлектротранса.

- Еще один громкий проект – это система платных парковок. На какой стадии это сейчас?

- Их планировалось запустить уже в этом году. Сейчас введены в действие три закрытые парковки: на улице Ковалихинской, у Московского вокзала и на площади Горького. В мае начнет работать платная паковка на улице Рождественской. Помните, она и раньше была платной, просто не было технической возможности ее нормально эксплуатировать. На перечисленных территориях мы обкатаем все нюансы, чтобы со следующего года вводить платные парковки там, где это предусмотрено концессионным соглашением. В первую очередь, речь идет о центре города. Почему отложили? Вопрос действительно не был детально проработан, не были учтены запросы жителей на льготные абонементы, время бесплатной парковки, организация парковочного пространства внутри дворов. Люди беспокоятся, что не найдя место для парковки на улице, автомобилисты будут парковаться во дворах. Этот вопрос тоже нужно решать. Однако появление платных парковок в центре города неизбежно во всех городах-миллионниках. Это показывает опыт и Москвы, и Петербурга, и Казани.Самое главное, что деньги от этих платных парковок целиком и полностью пойдут на развитие дорожной сети и ремонт дорог.

- И обязательный вопрос для всех мэров – как вы относитесь к прямым выборам градоначальника? Стали бы участвовать?

- Когда такое решение будет принято на федеральном уровне, тогда и буду думать, участвовать в прямых выборах мэра или нет. Вообще свои плюсы и минусы есть и у той, и у другой системы выборов. В данном случае главу города утверждают депутаты, которые,в свою очередь, избраны населением. Надо отметить, что сейчас депутатский корпус очень активно включается в процесс оперативного решения городских проблем. Депутаты не только занимаются нормотворчеством, но и контролируют деятельность администрации в плане решения поставленных задач. А они формируются, исходя из запросов избирателей того или иного округа.