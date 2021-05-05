Около пяти миллиардов рублей необходимо на строительство ливневок в Нижнем Новгороде. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Концессионное соглашение на строительство ливневок в Нижнем Новгороде требует большого вложения средств – до пяти миллиардов рублей. Об этом в интервью Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- По оценкам специалистов, ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%, так как ежегодно средств на ее содержание выделялось недостаточно. Однако и той ливневой канализации, которая есть, недостаточно. По нормативу, ливневых сетей должно быть чуть ли не в четыре раза больше, чем сейчас. На это нужны огромные ресурсы, - признался мэр Нижнего Новгорода. - Наиболее оптимальная форма, позволяющая с одной стороны решить проблему, с другой – минимизировать расходы местного бюджета и удлинить сроки расходования бюджетных средств, – это концессионное соглашение. Его проект мы уже подготовили. На мой взгляд, он получился интересный, глубоко проработанный, но капиталоемкий, требующий большого вложения средств – до пяти миллиардов рублей.

По словам главы Нижнего Новгорода, такое концессионное соглашение может быть заключено на срок до 20 лет. Это позволит растянуть объемы вложений на более длительный срок.