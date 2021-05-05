Концессию на ремонт ливневок в Нижнем Новгороде могут заключить на 20 лет

Концессию на строительство и ремонт ливневой канализации могут заключить на 20 лет. Об этом в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказал глава города Юрий Шалабаев.

- По оценкам специалистов, ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%, так как ежегодно средств на ее содержание выделялось недостаточно, - отметил мэр города. – Имеющихся сетей недостаточно. По нормативу, ливневых сетей должно быть чуть ли не в четыре раза больше, чем сейчас. На это нужны огромные ресурсы.

По мнению городских властей, наиболее оптимальная форма, позволяющая с одной стороны решить проблему, с другой – минимизировать расходы местного бюджета и удлинить сроки расходования бюджетных средств, – это концессионное соглашение.

- Его проект уже подготовлен. Мы заинтересованы в том, чтобы это концессионное соглашение было как можно более длительным, - пояснил Юрий Шалабаев. - Рассматриваем возможность его заключения на срок до 20 лет. Сейчас ведем обсуждение с крупным финансовым партнером, работаем вместе с корпорацией ВЭБ РФ по вопросам вовлечения их в процесс реконструкции и строительства новых объектов ливневой канализации.