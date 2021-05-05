Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 мая 2021 года: 113 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным на 01:00 5 мая 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 163 нижегородца. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 109 993 человека.

Также было отмечено 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 114 542 человека.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 263 — за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 5 мая Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе.

Напомним, ранее мы сообщали, что порядка 12,6 тысячи детей заразились коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!