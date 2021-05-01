«Напал посреди улицы»: Маньяк изнасиловал десятилетнюю девочку в Нижнем Новгороде

Маньяк изнасиловал десятилетнюю девочку в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история на днях произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – здесь неизвестный мужчина прямо посреди улицы напал на десятилетнюю девочку и изнасиловал ее. С серьезными травмами ребенок угодил в больницу.

- Около десяти часов утра незнакомец подкараулил ребенка всего лишь в сотне метров от жилого дома, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Прямо посреди улицы он набросился на нее и изнасиловал. В результате, девочка получила травму головы и половых органов.

К сожалению, задержать извращенца не удалось. Известно только, что мужчине на вид около 40-45 лет, на лице у него седая щетина. В момент нападения он был одет в серую кофту и трико.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - рассказал источник. – Однако раскрыть это дело не удалось. В настоящее время составлен фоторобот нападавшего. Его поиски продолжаются.

Напомним, ранее мы писали еще про одну жуткую историю - 33-летнюю мать двоих детей поймали на распространении порнографии с ее же сыном и дочерью. Это случилось в Ленинском районе столицы Приволжья.

- Как выяснилось, Елизавета К. (имя изменено – прим. ред.) вместе с 12-летним сыном и 11-летней дочерью снимала порно. А потом она распространяла полученные фотографии через интернет, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. - Правда, точное время, когда именно все это происходило, пока не установлено - так что, возможно, тогда ребята были еще младше.

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