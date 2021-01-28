«Насиловал несколько месяцев, пока не забеременела»: 10 лет колонии дали нижегородскому пенсионеру за секс с девятиклассницей

10 лет колонии дали нижегородскому пенсионеру за секс с девятиклассницей. Фото: СОЦСЕТИ

Скандальная история с изнасилованием девятиклассницы престарелым педофилом сегодня, наконец, подошла к своему завершению – пенсионер был приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

Напомним, этот скандал прогремел на всю страну еще в 2020 году, когда 15-летняя Вика Ефремова (имена героев изменены – прим. ред.) из села Петлино Вадского района пошла в школе на медицинский осмотр. Там-то врач и заметил, что школьница находится уже на четвертом месяце беременности. Разыскивать отца долго не пришлось – подозрение сразу пало на 62-летнего любовника ее матери.

- Я не знаю, что ее заставило с ним связаться, - честно призналась родственница ее матери. - Ему ведь уже 62 года! С Викиным отцом Ира развелась много лет назад. И с тех пор устроить свою жизнь у нее не получалось. Мужчины, конечно, были, но все как-то несерьезно. Хотя женщина она видная, молодая — ей всего 33 года. А тут пару лет назад она связалась с неким Владимиром – у него семья, дети и внуки. Правда, вместе они никогда не жили, только встречались — из семьи он так и не ушел.

Бурную связь ее матери с женатым пенсионером в деревне обсуждали долго, но постепенно разговоры поутихли – все-таки все взрослые люди. Пусть живут, как хотят. С новой силой скандал разгорелся только после всплывшей беременности школьницы.

О беременности школьницы стало известно только после медицинского осмотра. Фото: СОЦСЕТИ

- Сообщение о совершенном преступлении в правоохранительные органы поступило 7 февраля, - сообщил тогда «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что еще в сентябре 2019 года, мужчина изнасиловал девочку прямо в салоне своего автомобиля. Преступление было совершено на седьмом километре автодороги село Вад – село Дубенское.

В ходе расследования выяснилось, что насиловал девочку он на протяжении нескольких месяцев, пока она не забеременела. После этого скрывать связь стало уже невозможно. На суде у педофила нашлась всего одна защитница – его законная супруга.

- Он добрый, стеснительный, безотказный — вот и не смог отказать, - уверяла журналистов Галина Р. - Какое там изнасилование? Это саму маму надо сажать, за такое воспитание дочери — она ведь ее сама с ним на рыбалку отправляла. Они ведь с нас 500 тысяч рублей требовали? А где мы возьмем?

Тем временем девочка уже успела родить ребенка. Его они будут воспитывать вместе с матерью. Проведенный ДНК-анализ подтвердил отцовство пенсионера. А сегодня суд вынес ему приговор.

- В Нижегородской области пенсионер, который длительное время насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы, приговорен к десяти годам строгого режима, - сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. - Также частично удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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