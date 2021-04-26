Мать снимала порно с детьми-подростками в Нижнем Новгороде

Сейчас женщина арестована. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история выяснилась в Нижнем Новгороде – 33-летнюю мать двоих детей поймали на распространении порнографии с ее же сыном и дочерью. Это случилось в Ленинском районе столицы Приволжья. Во время работы со следственно арестованной женщиной следователи наткнулись на шокирующий эпизод.

- Как выяснилось, Елизавета К. (имя изменено – прим. ред.) вместе с 12-летним сыном и 11-летней дочерью снимала порно. А потом она распространяла полученные фотографии через интернет, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. - Правда, точное время, когда именно все это происходило, пока не установлено - так что, возможно, тогда ребята были еще младше.

Сейчас горе-мать арестована, по факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело.

- Свою вину женщина уже признала, - добавил источник «Комсомольской правды» - Нижний Новгород. – Она обвиняется по статье УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Если ее признают виновной, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

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