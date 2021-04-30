Пасха 2021 в Нижнем Новгороде: как будет работать общественный транспорт

Как будет работать общественный транспорт на Пасху в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящее воскресенье 2 мая православные отмечают главный христианский праздник – Пасху. В ночь с субботы на воскресенье в храмах Нижнего Новгорода пройдут праздничные богослужения, а основные мероприятия традиционно пройдут в кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке. Сотни прихожан устремятся к церкви в эту ночь. Но смогут ли они потом добраться до дома на автобусе? «Комсомолка» выяснила, как будет работать общественный транспорт на Пасху 2021 в Нижнем Новгороде.

Как нам рассказали «Нижегородпассажиравтотрансе», никаких изменений в расписание автобусов вносить не планируется.

«Пассажирские автобусы будут работать в режиме выходного дня по маршрутам, с учетом временных ограничений движения на ряде улиц. Дополнительных рейсов не планируется», - подчеркнули на предприятии.

Напомним, метрополитен в Нижнем Новгороде закрывается в 00:00 – 00:10 часов, а начинает свою работу в 05:15 утра.

Ранее мы публиковали полное расписание богослужений на Пасху 2021 в храмах Нижнего Новгорода.