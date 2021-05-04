Ганькевич и Платонов не выступят за БК «НН» в финале восьми FIBA из-за травм. ФОТО: Мария Сорокина

Двое игроков баскетбольной команды «Нижний Новгород» пропустят предстоящие матчи финала восьми Лиги Чемпионов по баскетболу, сообщил генеральный менеджер клуба Сергей Панов в ходе пресс-конференции 4 мая.

По его словам, форварды Александр Ганькевич и Илья Платонов получили травмы и не участвуют в подготовке к предстоящим играм.

«У одного травма, у другого болезнь, но не COVID-19», - сказал Панов.

Оценивая шансы нижегородской команды в этом турнире, Панов отметил, что соперники достойные. Сам турнир может преподнести сюрпризы как приятные, так и не очень.

«Задача не вылететь первыми из турнира, принимая во внимание, что мы первыми туда попали», - добавил он.

Также Сергей Панов напомнил, что первым соперником «НН» станет испанская "Сарагоса".

«Мы два раза встречались с этой командой, два раза проиграли. Были шансы на победу в обоих случаях, но не сложилось. Надеюсь, что игроки и тренеры сделают правильные выводы к третьей игре».

Напомним, что игры финала восьми FIBA будут проходить с 5 по 9 мая включительно. Для безопасности спортсменов и болельщиков созданы специальные условия.

Мария СОРОКИНА