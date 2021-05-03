Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Легендарный танк Т-34, боевые машины пехоты, системы «Град» - все это могли в деталях рассмотреть нижегородцы на репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021. Несмотря на дождливую погоду, понаблюдать за колоннами боевой техники на центральных улицах города собралось немало нижегородцев. Ради репетиций сегодня специально перекрыли почти весь исторический центр – Нижневолжскую набережную, Канавинский мост, Зеленский съезд. Одним словом, грозным машинам было, где развернуться.

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В этом году Парад Победы в Нижнем Новгороде 2021 состоится на Нижневолжской набережной. Торжественным маршем по ней пройдут свыше 1,2 тысяч человек, - ранее рассказали в пресс-службе Западного военного округа. – Участниками парада станут военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и Юнармии.

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако главным украшением парада, безусловно, станет военная техника. Открывать колонну будет легендарный танк-освободитель Т-34, который специально ради парада привезли в Нижний Новгород. Сегодня он уже участвовал в репетиции под красным советским стягом.

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В составе механизированной колонны по Нижнему Новгороду проедет 76 единиц различной боевой техники, - рассказали в пресс-службе округа. - Следом за танком Т-34 проедут современные образцы военной техники. Среди них танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и реактивные системы залпового огня «Град». Также в параде примут участие самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» и бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изначально планировалось провести две ночные репетиции Парада Победы, однако в итоге от этой идеи решено было отказаться. Следующая репетиция состоится уже 5 мая 2021. Генеральная репетиция парада запланирована на 8 мая.

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде 3 мая 2021: Танк-освободитель, система «Град» и боевые машины пехоты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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