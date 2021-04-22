От танка Т-34 до системы «Град»: Какая техника пройдет на Параде Победы в Нижнем Новгороде 2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году, несмотря на действующие коронавирусные ограничения, нижегородцев ожидает полноценный парад военной техники и авиации. Специально к 9 мая в столицу Приволжья даже привезут из Московской области танк Т-34. Рассказываем, какая техника пройдет на Параде Победы в Нижнем Новгороде 2021.

- В этом году Парад Победы в Нижнем Новгороде 2021 состоится на Нижневолжской набережной. Торжественным маршем по ней пройдут свыше 1,2 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. – Участниками парада станут военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и Юнармии.

Однако основное внимание нижегородцев по традиции будет обращено к военной технике. И тут тоже будет на что посмотреть.

- В составе механизированной колонны по Нижнему Новгороду проедет76 единиц различной боевой техники, - рассказали в пресс-службе округа. - Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники. Среди них танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и реактивные системы залпового огня «Град». Также нижегородцы смогут увидеть самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» и бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Ранее мы писали, что ради репетиций парада в Нижнем Новгороде будет перекрыт целый ряд улиц. Совместные тренировки пеших военнослужащих и механизированной колонны состоятся 3 и 5 мая.