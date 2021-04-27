Топ-5 удивительных мест Нижегородской области, которые нужно посетить в майские праздники

«Комсомолка» рассказывает, в каких необычных местах Нижегородской области стоит побывать в грядущие майские праздники Фото: Ольга КУРЕНКОВА

После новости об объявлении больших майских выходных многие люди сразу начали планировать свой досуг на длинные праздники. Что делать, когда все билеты на поезда и самолеты уже раскуплены, границы закрыты, а провести десять дней дома не хочется? «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» рассказывает об удивительно красивых и малоизвестных местах в Нижегородской области, где можно провести время и сделать интересные фотографии.

1. Озеро Светлояр

Недалеко от Нижнего Новгорода – в 130 км – находится одно из самых больших, глубоких и в то же время загадочных озер области. Особенностью озера Светлояр является то, что его вода остается чистой и не зарастает тиной, сколько бы людей не купалось в озере. Более того, вода из Светлояра может много лет храниться в сосуде, не теряя чистоты, прозрачности и вкусовых качеств.

Озеро Светлояр. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Существует легенда, согласно которой на дне озера скрывается город Китеж, который ушел под воду вместе с жителями, спасаясь от вражеского нашествия хана Батыя. С тех самых пор к озеру приезжают паломники со всех уголков области, чтобы увидеть огоньки крестных ходов и послушать звон колоколов со дна, которые видны и слышны только избранным.

Как добраться?

Озеро находится недалеко от села Владимирское, в 130 км от Нижнего Новгорода. Лучше всего добираться на машине, однако в том направлении также ходит и автобус, время в пути займет около 1,5 часов.

2. Ичалковские пещеры

Еще одна необычная природная достопримечательность Нижегородской области, которая привлекает туристов— Ичалковский бор с карстовыми пещерами. Они находятся в южной части области, в 120 км от Нижнего Новгорода. Ежегодно туристы, посещающие пещеры, составляют собственные карты и маршруты пещер, переходов и провалов, часто называя их собственными именами. Однако все равно место остается не до конца изученным, так как до сих пор неизвестно точное количество пещер, а многие места носят двойные названия.

Спустившись внутрь пещер, туристы могут совершить путешествие во времени, посмотрев и прикоснувшись к слоям известняковых осадочных отложений юрского океана, которым насчитывается уже 175 млн лет, а в толще стен пещер разглядев останки доисторических раковин моллюсков. Также среди местных жителей существуют мифы и легенды, согласно которым Иван Грозный спрятал в глубине Ичалковских пещер свои несметные богатства, которые до сих пор никто не смог обнаружить.

Как добраться?

Автобусных прямых маршрутов в данном направлении нет, но можно добраться с пересадками. Удобнее всего добираться до села Ичалки на автомобиле, проехать придется 120 км, а время в пути от Нижнего Новгорода до пещер составит около 2х часов.

3. Пещеры Пешелань

Недалеко от города Арзамас в Нижегородской области расположен поселок Пешелань, знаменитый своим уникальным музеем горного дела, геологии и спелеологии. Его уникальность заключается в том, что музей расположен на глубине 70 м в действующей шахте.

Пешелань. Фото: Официальная группа Пешеланского гипсового комбината ВКонтакте

Попасть в такой необычный музей можно только с экскурсионной группой, которая выдаст вам всю необходимую экипировку — каску, куртку и шахтерский фонарь. Экскурсовод проведет по узких проходам шахты, прямо по шпалам работающих подземных вагончиков, расскажет историю горного дела и создаст для туристов настоящую атмосферу. Музей состоит из нескольких залов с тематическими экспозициями, которые будут интересны всем любителям необычных фотокадров и железнодорожного дела. Однако по правилам безопасности вход музей закрыт детям до 14 лет.

Как добраться?

Пешеры расположены в 120 км, почти в двух часах езды от Нижнего Новгорода. В село Пешелань есть прямые автобусные маршруты, однако поехать лучше всего на машине, а также можно совместить поездку с посещением города Арзамас

4. Усадьба Пашковых и усадьба барона Жомини

В двух часах езды от Нижнего Новгорода расположено уникальное место, пейзажи которого отдаленно напоминают итальянскую Тоскану - усадьба Пашковых. История поместья уходит далеко в прошлое и рассказывает об одном из блистательных представителей рода Пашковых, проживавших в нем. Несмотря на то, что сейчас усадьба находится в весьма плачевном состоянии — его стены полуразрушены и так и не восстановлены, а усадьбу обвил винградник, туристы могут побродить по живописным аллеям поместья, ведущим к пруду, изучить остатки величественного дома и окунуться в таинственную атмосферу тех времен, рисуя в собственном воображении образы проживавших в этой усадьбе людей.

Стоит отметить, что место пользуется популярностью среди фотографов, так как именно здесь можно сделать уникальные фотосъемки и получить интересные кадры.

Существует множество легенд о поместье — одна из них рассказывает о том, что хозяева усадьбы были связаны с масонами, поэтому по всей усадьбе можно встретить масонские символы, а другая — о существовании тайного подземного хода прямо из главной комнаты до реки Пьяна для того, чтобы хозяева могли быстро добираться после охоты в дом.

Еще одна малоизвестная усадьба - усадьба барона Жомини. На территории усадьбы можно посмотреть настоящий барский дом, прогуляться по парку, а также посетить этническую деревню, которая представляет собой улицу с деревянными домами.

Усадьба Жомини. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Две усадьбы удобно расположены в восьми км друг от друга, что делает возможным посещение обеих достопримечательностей за один день. Посетить их может любой желающий, оплатив только входную стоимость 100 рублей.

Как добраться?

Быстрее всего добраться до этих достопримечательностей, конечно, на машине. Они расположены в 160 км, и дорога займет около 2,5 часов в дороге. Однако свой маршрут также можно построить, путешествуя на автобусе, но он будет несколько сложнее — от Нижнего Новгорода доехать до села Ветошкино и далее пройти по асфальтированной дороге мимо полуразрушенных зданий около 1,5 километров.

5. Театр в деревне Юсупово

Еще одно место заинтересует любителей истории и уникальных фотографий. Недалеко от поселка Ардатов расположена родина нижегородского театра - уникальный крепостной театр, который построил князь Шаховской. Театр был дорогим и изысканным удовольствием среди помещиков. Сейчас среди живописных пейзажей, полей и перелесков расположены руины храма и одна улица села, которое практически вымерло. Все, что можно рассмотреть и изучить на данный момент — это Никольский храм, руины которого еще помнят те времена при жизни князя.

Сейчас в Юсупове уже давно нет никакой усадьбы, однако в парке до сих пор можно найти остатки старых фундаментов, старинные и заросшие травой котлованы, а также груды старинного кирпича. В усадьбе много тайн и загадок — до сих пор не существует детального плана расположения построек в усадьбе, поэтому сейчас очень сложно понять, где конкретно располагался дом известного князя, а где театр. Но место определенно стоит посетить, как минимум для того, чтобы прикоснуться к истории и погрузиться в атмосферу прошлых лет.

Как добраться?

Уникальный объект находится в 140 км от Нижнего Новгорода, в пути на машине придется провести около двух часов. Однако добраться до деревни можно и на автобусе с пересадками, а после еще пройти 1,5 км пешком по асфальтированной дороге.

Екатерина КУРОЧКИНА