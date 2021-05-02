Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 мая 2021 года: Более 109 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, здоровы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 01:00 2 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 166 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 114 133 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 183 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 109 463 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 192 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 2 мая Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском и Спасском районах.

Напомним, накануне стало известно, что в 2021 году выпускные в Нижнем Новгороде все же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями.

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