Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 мая 2021 года: Более 109 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, здоровы
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
По данным на 01:00 2 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 166 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 114 133 человека.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 183 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 109 463 жителя Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 192 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 2 мая
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском и Спасском районах.
Напомним, накануне стало известно, что в 2021 году выпускные в Нижнем Новгороде все же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями.
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