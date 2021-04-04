Шесть нижегородок борются за право украсить обложку мужского журнала Maxim

26-летняя Юлия Гырбу. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Жительницы Нижнего Новгорода и Нижегородской области продолжают активно участвовать в конкурсе "Мисс Maxim" (18+), главный приз которого – появление на обложке одного из самых популярных мужских журналов в России. В этом году, как и в прошлом, в борьбу за престижное звание вступили шесть нижегородских девушек. Некоторых из них мы помним с 2020 года: 35-летнюю Екатерину Гусеву и 26-летнюю Юлию Гырбу. В том году обе девушки уже соревновались за голоса читателей, стараясь покорить их своими откровенными снимками.

В 2020-м Екатерина Гусева рассказала корреспонденту "Комсомолки", что просто обожает фотографироваться. Особенно, если камера в руках у настоящего профессионала.

35-летняя Екатерина Гусева. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

– Что плохого в красивом женском теле? Наоборот, мне кажется, что в откровенных снимках нет ничего пошлого, – заявила тогда Екатерина.

В этом году рейтинг самых сексуальных женщин страны пополнили новые участницы из Нижнего Новгорода и области: 28-летняя Анастасия Ерикова, 34-летняя Ирина Кемайкина, 30-летняя Мила Андреева и 22-летняя Ксения Минеева. Последняя, кстати, родом из Арзамаса.

22-летняя Ксения Минеева. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

В настоящий момент их положения в рейтинге распределились следующим образом: Юлия занимает самое высокое место – 29-е, Ксения – 40-е, Екатерина – 52-е, Мила – 72-е, Анастасия – 76-е и Ирина – 105-е.

34-летняя Ирина Кемайкина. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

Напомним, голосование проходит в формате "Кто горячее?!": из участниц читательского голосования алгоритм формирует случайные пары. За каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение – теряет. Таким образом формируется рейтинг.

30-летняя Мила Андреева. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

В конечном итоге сотню девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. По его результатам жюри выберет десять финалисток. Они и станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim.

28-летняя Анастасия Ерикова. ФОТО: https://miss.maximonline.ru/

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