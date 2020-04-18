2020-04-18T12:07:24+03:00
Общество

Шесть нижегородок вступили в борьбу за обложку мужского журнала Maxim

Публикуем фотографии участниц читательского голосования конкурса «Мисс Maxim 2020» [18+]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://miss.maximonline.ru/Фото: https://miss.maximonline.ru/
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С каждым годом жительницы Нижнего Новгорода все активнее участвуют в конкурсе «Мисс Maxim» (18+), главный приз которого - появление на обложке одного из самых популярных мужских журналов в России. На днях завершился прием заявок на конкурс этого года. И в рейтинге самых сексуальных женщин вновь немало нижегородок.

34-летняя Екатерина Гусева. Фото: https://miss.maximonline.ru/

34-летняя Екатерина Гусева. Фото: https://miss.maximonline.ru/

34-летняя Екатерина Гусева. Фото: https://miss.maximonline.ru/

34-летняя Екатерина Гусева. Фото: https://miss.maximonline.ru/

«Комсомольская правда» рассказывала, что первой красавицей приволжской столицы, подавшей заявку на участие в конкурсе 2020 года, стала 34-летняя Екатерина Гусева. Она рассказала, что обожает фотографироваться. Особенно, если камера в руках у настоящего профессионала.

- Что плохого в красивом женском теле? Наоборот, мне кажется, что в откровенных снимках нет ничего пошлого, - заявила собеседница «Комсомолки».

25-летняя Юлия Гырбу. Фото: https://miss.maximonline.ru/

25-летняя Юлия Гырбу. Фото: https://miss.maximonline.ru/

25-летняя Юлия Гырбу. Фото: https://miss.maximonline.ru/

25-летняя Юлия Гырбу. Фото: https://miss.maximonline.ru/

Затем на страничке конкурса появились откровенные снимки 21-летней Валерии Романовой, 32-летней Натальи Пахмутовой, 25-летней Юлии Гырбу и 22-летней Анастасии Захаровой. Еще двум нижегородцам удалось отправить заявку в последний момент - речь о 18-летней Ульяне Знатновой и 18-летней Анастасии Крисмановой. Правда, последняя, к сожалению, не вошла в рейтинговое голосование. Сейчас в рейтинге значатся 322 девушки из разных уголков России и стран зарубежья.

22-летняя Анастасия Захарова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

22-летняя Анастасия Захарова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

22-летняя Анастасия Захарова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

22-летняя Анастасия Захарова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

Напомним, что голосование проходит в формате «Кто горячее?!»: из участниц читательского голосования алгоритм формирует случайные пары. За каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение - теряет один балл. Так формируется рейтинг.

32-летняя Наталья Пахмутова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

32-летняя Наталья Пахмутова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

32-летняя Наталья Пахмутова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

32-летняя Наталья Пахмутова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

Сотню девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. По его результатам жюри выберет десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу и попадут на страницы сентябрьского номера Maxim.

21-летняя Валерия Романова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

21-летняя Валерия Романова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

21-летняя Валерия Романова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

21-летняя Валерия Романова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

18-летняя Ульяна Знатнова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

18-летняя Ульяна Знатнова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

18-летняя Ульяна Знатнова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

18-летняя Ульяна Знатнова. Фото: https://miss.maximonline.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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