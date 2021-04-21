«В руке была шапочка сестры»: двух пропавших в Нижегородской области девочек нашли погибшими

Двух пропавших в Нижегородской области девочек нашли погибшими в пруду. Фото: ПСО "Волонтер"

Страшная трагедия произошла вечером 20 апреля 2021 года в Нижегородской области – две двоюродные сестренки, будучи в гостях в родни в селе Кержемок, отправились погулять и пропали без вести. А после тела обеих девочек нашли в местном пруду.

Шестилетняя Саша Б. и семилетняя Арина А. ушли погулять около половины шестого вечера. Когда несколько часов спустя девочки так и не вернулись домой, родные забили тревогу. На поиски в Кержемок сразу выехали нижегородские волонтеры, а также полиция и спасатели.

Поиски продолжались всю ночь. Сначала, около двух часов ночи, появилась информация о том, что Арину нашли в пруду погибшей. Одна волонтеры и спасатели не теряли надежды найти вторую девочку живой – вдруг она просто испугалась случившегося с сестрой и спряталась. Но одна деталь говорила о том, что шансов мало…

- В руке у найденной девочки была шапочка второй девочки. Значит, они были вместе… Огромная беда! – сообщила местная жительница Наталья С.

В этом пруду обнаружили тела пропавших девочек. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

И вот, около 11 часов утра, волонтеры сообщили печальную весть – Саша Б. тоже найдена мертвой.

- При осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, смерть наступила в результате афсиксии при утоплении. По факту гибели девочек возбуждено уголовное дело, следователи изучают обстоятельства происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших девочек.

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