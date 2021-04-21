Одна из пропавших в Шатковском районе 20 апреля 2021 года девочек найдена погибшей

Две девочки пропали в селе Кержемок вечером 20 апреля 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 20 апреля 2021 года в селе Кержемок Шатковского района Нижегородской области пропали две девочки – шестилетняя Саша Б. и семилетняя Арина А. Подружки ушли погулять в половине шестого вечера и не вернулись домой. Родные сразу же забили тревогу, на поиски девочек выехали волонтеры, полицейские и спасатели.

Поиски велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Около двух часов ночи появилась информация о том, что одну из девочек нашли – увы, погибшей. Утром эти сведения подтвердили уже официально.

- Арина А. найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в группе ПСО «Волонтер НН».

По предварительным данным, Арина утонула в пруду. Сейчас продолжаются поиски Саши Б.: волонтеры и спасатели не теряют надежды найти ее живой – возможно, девочка испугалась того, что случилось с подругой, и спряталась.