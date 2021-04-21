Вторую девочку, пропавшую в Шатковском районе, нашли погибшей

Тела обеих пропавших девочек найдены в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Поиски двух девочек, двоюродных сестер, пропавших в селе Кержемок Шатковского района Нижегородской области, завершились. К сожалению, результаты неутешительные – обе сестренки погибли. Об этом сообщили в социальных сетях волонтеры.

Напомним, шестилетняя Саша Б. и семилетняя Арина А. ушли из дома погулять около половины шестого вечера 20 апреля 2021 года, и не вернулись домой. Родные сразу заволновались, на поиски детей отправились волонтеры, полицейские и спасатели. Ночью в пруду было обнаружено тело Арины, а в 10:50 стало известно, что найдена и Саша.

По факту гибели девочек возбуждено уголовное дело, следователи изучают обстоятельства происшествия.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших девочек.