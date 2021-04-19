Фото с места крупного пожара в Нижегородской области появились в сети. Фото: Предоставлено очевидцами

Жуткий вечер сегодня выдался для жителей села Маргуша Нижегородской области – здесь около девяти часов вечера произошел взрыв газа, а затем вспыхнул серьезный пожар. Публикуем фото с места крупного пожара в Нижегородской области 19 апреля.

- В 20:43 поступил сигнал о происшествии в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновском района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - По прибытию установлено, что произошло возгорание на площади 1200 кв.м. и обрушение конструкций здания. Имеется информация о 3 пострадавших. Со слов соседей, в здании находится человек. Проводится эвакуация жильцов.

Тем временем на место происшествия выехали следователи. Им предстоит провести осмотр места происшествия и выяснить, что стало причиной обрушения дома.

Кстати, газ в село Маргуша провели совсем недавно – в 2019 году. Так что ветхими газовые установки точно не назовешь.

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