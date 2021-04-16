Сотруднику ГУФСИН, сбившему подростков в Дружном в новогоднюю ночь, дали 2,5 года колонии-поселения

Водитель сел за руль иномарки в нетрезвом виде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Водителю, сбившему подростков в поселке Дружном под Нижним Новгородом в новогоднюю ночь, вынесли приговор. На скамье подсудимых оказался 31-летний сотрудник ГУФСИН, который в праздничную ночь сел за руль иномарки в нетрезвом виде.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 января 2021 года в поселке Дружный Кстовского района. Там «Киа Рио» влетела в компанию подростков, которые шли по обочине трассы. В результате ДТП четверо детей получили травмы различной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга и переломы. Пострадавшим от 12 до 15 лет – все четверо доставлены в больницу. Один юноша 13 лет получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

За рулем автомобиля был 31-летний сотрудник ГУФСИН – в момент ДТП он был пьян, это почти сразу тогда подтвердили правоохранительные органы. Против него было возбуждено уголовное дело – впрочем, своей вины мужчина не отрицал.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, суд назначил ему 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.