Четверо подростков, сбитых машиной под Нижним Новгородом в новогоднюю ночь, идут на поправку. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил руководитель медицинского информационного агентства «Стационар-пресс» Алексей Никонов.«Все дети в сознании, с положительной динамикой», - сообщил Алексей Никонов.Напомним, происшествие случилось в ночь на 1 января в поселке Дружный Кстовского района. Около двух часов ночи там автомобиль «Киа Рио» сбил компанию подростков, идущих по обочине трассы. В результате четверо юношей в возрасте от 12 до 15 лет с травмами различной степени тяжести попали в детскую областную больницу, один из них – в реанимацию.Как писали региональные СМИ, за рулем иномарки находился 30-летний сотрудник ГУФСИН. Он был пьян – это почти сразу подтвердили правоохранительные органы.СУ СК России по Нижегородской области возбудило против водителя уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, он признал свою вину.