Карстовый провал образовался на дороге в Арзамасском районе 8 апреля

В огромную яму едва не угодил автомобиль. Фото: Юлия Елфимова

Карстовый провал произошел на дороге в Арзамасском районе днем 8 апреля. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Огромная яма глубиной не менее метра образовалась на дороге между селами Красное и Абрамово. Асфальт ушел под землю почти по всей ширине проезжей части, едва не утащив с собой автомобиль.

Грунт провалился почти по всей ширине проезжей части. Фото: Юлия Елфимова

Вероятнее всего, причиной карстового провала стал подъем уровня грунтовых вод. Сейчас на юге Нижегородской области сильный паводок, который с каждым днем набирает обороты. Половодье с высоты птичьего полета показали накануне сотрудники МЧС, которые регулярно совершают авиапатрулирование. На кадрах видно, как сильно разлились реки, затопив прилегающие территории.

«КП – Нижний Новгород» направила запрос в администрацию Арзамасского района, чтобы узнать, какие меры были приняты в связи с карстовым провалом на дороге в районе села Абрамово.

Карстовые провалы в южных районах Нижегородской области – явление не редкое. Так, 14 февраля провал грунта произошел в деревне Бабасово Павловского района, а в 2018 году огромная воронка с девятиэтажный дом появилась в Шатковском районе.