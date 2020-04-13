2020-04-13T12:11:44+03:00
Происшествия

«В девятиэтажку глубиной»: Огромный карстовый провал в Вадском районе напугал нижегородцев

На место происшествия выезжала оперативная группа МЧС [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Огромный карстовый провал в Вадском районе напугал нижегородцев. ФОТО: Регион-52Огромный карстовый провал в Вадском районе напугал нижегородцев. ФОТО: Регион-52
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В последнее время карстовые провалы в Нижегородской области стали обычным делом. Напомним, в конце марта большой карстовый провал диаметром 10 метров произошел в Гагинском районе, а спустя несколько недель такое же обрушение произошло в том же районе.

Правда, уже в непосредственной близости от жилых домов. А в эти выходные карстовые провалы дали о себе знать в Вадском районе. Первыми об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как уверяют очевидцы, глубина провала превышает девятиэтажный дом. ФОТО: Регион-52

Как уверяют очевидцы, глубина провала превышает девятиэтажный дом. ФОТО: Регион-52

- Все произошло в лесу, недалеко от дороги, поэтому никто не пострадал, - написали очевидцы в группе «Регион-52». - Но провал просто огромный, едва ли не в девятиэтажку глубиной.

Судя по фотографиям, провал действительно впечатляющий – и в глубину, и по диаметру. От провала до ближайшего леса всего лишь несколько десятков метров. Однако, как сообщили специалисты, сильно пугаться этого обрушения нижегородцам не стоит.

Как оказалось, провал возник еще в прошлом году. ФОТО: Регион-52

Как оказалось, провал возник еще в прошлом году. ФОТО: Регион-52

- Карстовый провал произошел между селом Саблуково и Майское в Вадском районе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Однако произошло оно не вчера и не сегодня, а еще в прошлом году. Просто фотографии в социальных сетях появились только сейчас. Наша оперативная группа выезжала на место провала и тщательно его изучала.

Огромный карстовый провал в Вадском районе напугал нижегородцев.Видео: Регион-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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