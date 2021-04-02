«Не хватает уже 14 секций»: Куда пропадает новая ограда сквера на Звездинке

За несколько месяцев в разных местах сквера исчезло уже больше десятка секций Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Проблемы с оградой сквера на Звездинке продолжаются. Напомним, в конце марта стало известно, что старую чугунную ограду украли со склада на улице Салганской, где она хранилась. Хотя планировалось, что секции должны быть установлены на территории Нижегородского района для благоустройства. И вот – очередная напасть. Местные жители заметили, что с новой оградой тоже не все гладко – за несколько месяцев в разных местах сквера исчезло уже больше десятка секций.

В администрации города уверяют, что причиной исчезновения секций ограды стали ДТП Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Старую ограду постоянно воровали, и новую, видимо, тоже, - вздыхают старожилы.

Но в администрации Нижнего Новгорода заверили – в данном случае дела обстоят не так уж плохо. И все под контролем!

Снегоуборочная техника тоже могла повредить ограду Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Отсутствующие секции ограждения были повреждены в результате ДТП и демонтированы – есть даже видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как грузовик повредил ограждение сквера. На Звездинке повышенный трафик дорожного движения, и ДТП довольно часто являются причиной повреждения ограждения. Кроме того, повреждения происходят из-за работы крупной спецтехники во время уборки снега с территории, - пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

Одна из секций сейчас просто лежит Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Согласно информации, на данный момент в сквере демонтированы 14 секций ограждения. Все они находятся у подрядчика, который производил благоустройство территории. И именно он в рамках гарантированного ремонта должен будет восстановить сломанное ограждение.

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