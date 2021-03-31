Старую чугунную ограду сквера на Звездинке украли в Нижнем Новгороде

Старую чугунную ограду сквера на Звездинке в Нижнем Новгороде уркали. Об этом сообщили в "Коммерсантъ-Приволжье" со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.

На запрос депутата Законодательного собрания региона Владислава Егорова в ведомстве ответили, что 21 октября сотрудники администрации Нижегородского района провели инвентаризацию на складе муниципального дорожного предприятия РЭД, расположенного на улице Салганская. Ограды они там не нашли. В связи с чем чиновники направили заявление в полицию. В ноябре было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в крупном размере".

"Коммерсантъ" напомнил, в сентябре прошлого года нижегородская мэрия ответила на запрос, что ограда преимущественно была металлической и для повторного использования уже не годилась.

— Остальная часть ограждения была чугунная. После демонтажа оставшиеся целые секции лежат на базе дорожного предприятия МП РЭД. Администрацией Нижегородского района рассматриваются варианты установки данного ограждения на территории района для благоустройства, — рассказали в городской администрации.

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