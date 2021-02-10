Прокуратура проводит проверку из-за поржавевшего забора на Звездинке

Региональная прокуратура проводит проверку из-за поржавевшего ограждения в обновленном сквере на Звездинке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение прав граждан в сфере благоустройства, а также даст оценку действиям заказчика и подрядчика. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре.

Металлическая ограда в сквере на Звездинке была установлена пару месяцев назад в рамках реконструкции пространства. Однако уже в конце января нижегородцы заметили, что ограждение деформировалось и подверглось коррозии.

В администрации Нижегородского района заявили, что о проблеме знают и что подрядчик восстановит ограду по гарантии.