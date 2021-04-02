«Сменится мокрым снегом»: Узнали, сколько продлится дождь в Нижнем Новгороде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Нижнем Новгороде этой весной нижегородцев точно не балует: после на редкость холодного марта в регион пришел дождливый апрель. Вот уже второй день в городе не прекращаются ливни. Мы узнали, сколько продлится дождь в Нижнем Новгороде.

- Затяжной дождь в Нижнем Новгороде будет идти как минимум до конца дня субботы, 3 апреля, - предупреждают синоптики. – Периодически дождь будет сменяться мокрым снегом. При этом столбики термометров будут держаться на отметке 0…+3 градуса. В ночные часы похолодает до -4 градусов.

Только во второй половине дня в субботу, 3 апреля, дожди понемногу стихнут. Однако будет по-прежнему прохладно – днем не более +3 градусов. В ночные часы будет еще холоднее – до – 4 градусов. И только в воскресенье, 4 апреля, выглянет солнце. Правда, вскоре сменится облаками – все выходные в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность.

К слову, апрель вообще обещает быть на редкость пасмурным и прохладным месяцем. Так что рассчитывать на долгие прогулки этой весной не стоит.

- Главное отличие этого апреля – большое количество осадков, - предупреждают синоптики. – С начала месяца дожди, а кое-когда и мокрый снег будут идти едва ли не каждый день. За весь месяц в Нижнем Новгороде будет не больше двух-трех ясных солнечных дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снег и дожди»: Узнали, какие погодные сюрпризы преподнесет нижегородцам апрель

Второй весенний месяц установит в Нижнем Новгороде новые рекорды (подробности)