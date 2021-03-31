Погода в Нижнем Новгороде в апреле 2021: Дождливо и пасмурно

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде в апреле 2021. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После затяжной зимы с аномальными морозами и сильными снегопадами нижегородцы с нетерпением ожидали наступления весны. Однако она тоже преподнесет немало погодных сюрпризов. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде в апреле 2021.

- Главное отличие этого апреля – большое количество осадков, - предупреждают синоптики. – С начала месяца дожди, а кое-когда и мокрый снег будут идти едва ли не каждый день. За весь месяц в Нижнем Новгороде будет не больше двух-трех ясных солнечных дней.

Зато температура воздуха нижегородцев точно порадует – ни заморозков, ни нулевых отметок в регионе больше не ожидается. Весь месяц столбики термометров будут держаться на уровне +6…+9 градусов. Это хоть и не назовешь настоящим весенним теплом, но и холода больше не будет.

- По-настоящему теплая весенняя погода в Нижнем Новгороде установится только в конце апреля, - обещают синоптики. - Только к 28 апреля воздух прогреется до +14…+15 градусов, - предупредили синоптики. – Однако надеяться на долгие прогулки все равно не стоит – потепление будет сопровождаться очередной серией затяжных дождей.