«Снег и дожди»: Узнали, какие погодные сюрпризы преподнесет нижегородцам апрель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынешняя зима преподнесла нижегородцам немало погодных сюрпризов: аномальные морозы сменялись рекордными снегопадами, а внезапные оттепели – ледяными дождями. С приходом весны нижегородцы вздохнули свободнее, надеясь хоть на какую-то передышку. Но напрасно – наступающий апрель тоже окажется богат на природные аномалии. И главным неприятным сюрпризом окажется нехватка солнечных дней и затяжные дожди.

- В этом месяце в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области выпадет много осадков, - предупреждают синоптики. – В начале месяца это будут дожди с мокрым снегом. Столбики термометров в первые две недели не поднимутся выше +3…+10 градусов. Практически каждый день в регионе будут идти дожди.

Действительно, за весь месяц в Нижегородской области ожидается не больше парочки солнечных и сухих дней. Настоящее весеннее тепло придет в регион не раньше конца апреля.

- Только к 28 апреля воздух прогреется до +14…+15 градусов, - предупредили синоптики. – Однако надеяться на долгие прогулки все равно не стоит – потепление будет сопровождаться очередной серией затяжных дождей. Только изредка сквозь облака будет показываться солнце.

КСТАТИ

Прошедшей зимой в Нижегородской области было побито сразу несколько температурных рекордов. В частности, в феврале 2021 года в регионе выпало 2,5 месячные нормы осадков. В нагорной части – многолетние показатели были превышены на 245%, а в заречной части – 260%. Прежние рекорды по осадкам фиксировались в Нижегородской области в 1966 и в 2001 годы.