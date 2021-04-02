Что известно о бизнесмене Михаиле Жижине, подозреваемом в выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода.

Накануне в Нижнем Новгороде прошла целая череда обысков у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, подозреваемого в выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей. Заодно следователи нагрянули и в коттеджи других бизнесменов, связанных с ним общими бизнес-интересами. Одним из адресов, куда прибыли оперативники, стал коттедж, в котором проживает директор подконтрольных группе компаний «Гармония-Нижегородец» ООО «Юта» и ООО «Юта-НН» Сергей Моторкин. Расследование громкого уголовного дела о незаконных финансовых операциях сейчас продолжается.

Стоит отметить, что в криминальной хронике Михаил Жижин с товарищами оказывается не первый раз. Буквально в декабре 2020 года он в числе 23 других россиян был задержан по делу о русской мафии в Испании. Это дело стало крупнейшим за последние десять лет по разоблачению мафии из Восточной Европы. Расследование велось в течение семи лет, а обыски проводились сразу в нескольких европейских городах – Мадриде, Ибице и Таррагоне. По мнению полиции, данная группа рассчитывала контролировать ключевые секторы испанской экономики.

Огромный коттедж Михаила Жижина эксперты оценивают в 50 миллионов рублей. ФОТО: Опер пишет

Сам Михаил Жижин – личность довольно примечательная и в Нижнем Новгороде. С 2005 по 2010 годы он был депутатом Думы Нижнего Новгорода. Он входил в состав комиссий по имуществу и земельным отношениям, а также в комиссию по развитию города, строительству и архитектуре. Впрочем, в первую очередь, он известен не как политик, а как бизнесмен. Созданная им компания «Гармония» в течение нескольких десятилетий была одной из крупнейших в Нижнем Новгороде. По разным данным, в общей сложности он контролировал около 200 нижегородских фирм.

- Михаил Жижин владеет фирмами, работающими в разных сферах – производство и оптовая торговля алкоголем, торговля табаком, ремонт и обслуживание дорог, торгово-развлекательные комплексы и парки, - сообщает канал «Опер слил» со ссылкой на свои источники. – Через сеть автосалонов под брендом «Нижегородец» он занимался продаже автомобилей. Также подконтрольные ему фирмы сдавали в аренду недвижимое имущество и оптово-розничные рынки Нижнего Новгорода, среди которых «Канавинский», «Средной», Бурнаковский» и «Березовский».

В Нижнем Новгороде Михаил Жижин жил в дорогущем коттедже в элитном поселке «Александровская слобода». Правда, в последние пару лет здесь его было не застать, так как он перебрался в Испанию.

Обыски прошли и в офисе компании Михаила Жижина ФОТО: "Опер пишет".

- Полученные преступным путем доходы от деятельности подконтрольных фирм, российские бизнесмены легализовывали в Испании путем скупки дорогих объектов недвижимости и развлекательных центров, - выдвигали свою версию испанские следователи.

Сейчас расследование этого громкого уголовного дела продолжается. Не исключено, что в дальнейшем список подозреваемых будет пополняться.

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