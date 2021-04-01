УФСБ и СК проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

Силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Михаила Жижина, бенефициара ГК «Гармония-Нижегородец». Информация об этом появилась в четверг, 1 апреля 2021 года.

По данным источника телеграм-канала "Опер пишет", обыски проводятся УФСБ России совместно со следователями 3 ГСУ СК России, а также регионального СУ СК. Одним из адресов, куда прибыли оперативники, стал коттедж, в котором проживает директор подконтрольных группе компаний «Гармония-Нижегородец» ООО «Юта» и ООО «Юта-НН» Сергей Моторкин. Стоит отметить, что сам Моторкин в настоящее время находится под домашним арестом.

Руководство компании подозревается в незаконных финансовых операциях и выводе за рубеж нескольких миллиардов рублей.

Напомним, Михаил Жижин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода четвертого созыва – там он входил в состав комиссии по имущественным и земельным отношениям, а также в состав комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.

В декабре 2020 года Жижин был арестован в Испании по делу «денег русской мафии» - там одновременно была задержана целая преступная группа из 23 человек, которых подозревали в отмывании денег, полученных преступным путем. В испанской тюрьме экс-депутат провел 35 дней, после чего был выпущен на свободу из-за отсутствия доказательств его вины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: Нижегородский экс-депутат Жижин арестован в Испании по делу «денег русской мафии»

В рамках этого расследования по обвинению в отмывании денег были задержаны 23 человека (подробности).