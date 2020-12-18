СМИ: Нижегородский экс-депутат Жижин арестован в Испании по делу «денег русской мафии». ФОТО: Дума Нижнего Новгорода.

Неожиданные новости сегодня пришли из Испании – там по делу «денег русской мафии» была задержана целая преступная группа из 23 человек. Всех их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем. По данным СМИ, среди задержанных оказался и бывший депутат думы Нижнего Новгорода Михаил Жижин.

- Крупный нижегородский предприниматель Михаил Жижин стал одним из россиян, задержанных в ходе масштабной спецоперации Национальной полиции Испании, - сообщает «Коммерсант-Приволжье» со ссылкой на свои источники». - Телефон господина Жижина недоступен, один из его сотрудников предположил, что задержание не имевшего дел с Испанией коммерсанта могло быть ошибочным, и после первичного разбирательства его отпустят.

Напомним, Михаил Жижин являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода четвертого созыва, где он входил в состав комиссии по имуществу и земельным отношениям и в состав комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.

Как сообщают испанские СМИ, это дело стало крупнейшим за последние десять лет по разоблачению мафии из Восточной Европы. Расследование велось в течение семи лет, а обыски проводились сразу в нескольких европейских городах – Мадриде, Ибице и Таррагоне. По мнению полиции, данная группа рассчитывала контролировать ключевые сектора испанской экономики.