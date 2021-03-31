Двое сотрудников нижегородского Минфина отправятся под суд за взятку в полмиллиона рублей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Очередной коррупционный скандал грянул в Нижнем Новгороде – здесь под следствием оказались двое сотрудников отдела контроля нижегородского Минфина. Их обвиняют в получении крупной взятки в размере полумиллиона рублей. Сейчас расследование этого уголовного дела уже завершено и передано в суд.

- По версии следствия, в сентябре-октябре 2020 года сотрудники отдела контроля производственной сферы и целевых программ регионального Минфина выявили нарушения в работе одного из арзамасских учреждений культуры, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Однако вместо того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей, руководитель проверки предложил заплатить взятку в размере 500 тысяч рублей. В обмен он согласился не вносить в акт выявленные нарушения.

Деньги были перечислены двумя траншами. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

22 октября озвученная сумма была через посредника переведена им двумя траншами. Каждый транш составлял 250 тысяч рублей.

- Однако в дело вмешались правоохранительные органы – по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки группой лиц, в крупном размере», - рассказали следователи. – Свою вину консультант отдела контроля признал частично. Сейчас он находится под домашним арестом.

А вот его подельник во взяточничестве так и не признался. В настоящее время он заключен под стражу, тем более что при его задержании выяснились новые подробности.

- В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали следователи. – При проведении обыска в его квартире были обнаружены наркотики. Сейчас по данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

Что касается дела о взятке, то после полугодового расследования оно передано в суд. Вместе с бывшими сотрудниками регионального минфина пойдет и 62-летний посредник, передававший деньги.

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