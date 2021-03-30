В Нижнем Новгороде за взятку в миллион рублей задержали пять руководителей управления МВД на транспорте, включая начальника. Фото: СОЦСЕТИ

Утро 30 марта в Нижнем Новгороде началось с очередных обысков в силовых структурах. На этот раз следователи наведались в Нижегородское управление полиции на транспорте – там в крупной взятке заподозрили сразу пятерых руководителей. Причем, по версии следствия, возглавлял всю эту преступную схему лично начальник управления полковник полиции Алексей Епишин. Обыски сегодня прошли не только на его рабочем месте, но и в его богатом особняке. Самого высокопоставленного полицейского на допрос доставили, буквально вытащив из дорогой иномарки «Ленд Крузер».

Самого полковника полиции задержали прямо за рулем его дорогой иномарки. ФОТО: Приволжское следственное управление на траснпорте.

- По версии следствия, в декабре 2020 года Алексей Епишин и еще несколько руководителей ведомства получили взятку в размере более 1 миллиона рублей, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. – Все эти деньги поступили из средств, предназначенных в качестве премий для его подчиненных. С каждого они собирали по 10-15 тысяч рублей.

Обыски прошли и в его богатом особняке. ФОТО: Приволжское следственное управление на транспорте.

Таким образом, в месяц выходило свыше 1 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют следователи.

- Если вина сотрудников будет доказана, все они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу. – Их непосредственным руководителям грозит выговор и дисциплинарное наказание.

В доме была изъята крупная сумма денег. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем расследование громкого уголовного дела продолжается. Сейчас начата служебная проверка и в отношении других сотрудников ведомства. Не исключено, что список задержанных будет пополняться. Что касается работников управления, которые уже оказались под следствием, им в ближайшее время будет избрана мера пресечения.