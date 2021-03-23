УФСБ проводит обыск в отделе ГИБДД Дзержинска. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области
Оперативники УФСБ проводят обыск в отделе ГИБДД города Дзержинска. Там группу лиц, в составе которой были полицейские, подозревают в мошенничестве в сфере страхования. Информацией об этом поделился СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в прошлом году подозреваемые разработали план для приобретения права на страховое возмещение. 11 мая 2020 года инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Дзержинску от своего имени составил заведомо "липовые" документы о совершённом ДТП с участием трёх автомобилей. Установочные данные об их владельцах он получил от подельников. После чего мошенники обратились в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода с иском к РСА о взыскании компенсации за причинённый ущерб от механических повреждений автомобиля на сумму 400 тысяч рублей.
4 февраля этого года Нижегородский районный суд на основании подложных документов, изготовленных подозреваемыми, удовлетворил требование о возмещении ущерба. Решение суда вступило в законную силу.
Акт мошенничества выявили оперативники УФСБ по региону. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.
Проводятся обыск по месту работы и проживания, а также допрос подозреваемых. Расследование продолжается.
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