«Переплыла реку и убежала»: Собака, которую всем миром спасали с острова в Нижнем Новгороде, сама перебралась на другой берег.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сегодня весь Нижний Новгород целый день с замиранием сердца наблюдал за спасением маленькой собаки, застрявшей на острове Гребневские пески. Еще по зимнему льду бедняга перебежала на замерзшие дали, так и осталась там с началом паводка. Первыми забили тревогу нижегородцы, наблюдавшие за скитаниями четвероногой пленницы.
- Выбраться, скорее всего, уже не сможет, так как с одной стороны лёд тронулся, а с другой сильно растаял, и собака может провалиться, - пожаловался очевидец в соцсетях. – Вот и бродит она теперь от Ярмарочной набережной до Канавинского моста.
Спецоперация по эвакуации четвероногой островитянки растянулась на целый день.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Видно было, что собака провела на острове уже не один день: она совсем исхудала и выбилась из сил. Чтобы спасти ее, нижегородцы устроили настоящий мозговой штурм. Кто-то предлагал добраться туда на катере, кто-то – рискнуть пройти по тонкому льду. Наконец, сегодня к делу подключились профессиональные спасатели. Спецоперация растянулась на целый день.
- Собаку мы заметили сразу, как только перебрались на противоположный берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Однако стоило нам ступить на остров, как она убежала. Пришлось прочесывать весь остров.
Собака мелькала то тут, то там, но едва заметив приближающихся людей, тут же ретировалась в другую сторону. Такие «игры в прятки» затянулись на несколько часов. Первыми выдохлись спасатели.
- Собаки постоянно живут на этом острове и ежегодно их пытаются спасти, однако в руки людям они не даются, - отметила старший госинспектор группы патрульной службы «Окская» Анатолия Королихина.
Спасатели провели на острове целый день.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
И вот когда надежда уже совсем иссякла, произошло настоящее чудо. Беглянка нырнула в ледяную воду…и сама перебралась на противоположный берег.
- Она вплавь добралась до другого берега и благополучно выбралась на сушу, - заверили спасатели, продолжавшие наблюдать за собакой. – Теперь ей точно ничего не угрожает.
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