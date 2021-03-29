«Переплыла реку и убежала»: Собака, которую всем миром спасали с острова в Нижнем Новгороде, сама перебралась на другой берег. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня весь Нижний Новгород целый день с замиранием сердца наблюдал за спасением маленькой собаки, застрявшей на острове Гребневские пески. Еще по зимнему льду бедняга перебежала на замерзшие дали, так и осталась там с началом паводка. Первыми забили тревогу нижегородцы, наблюдавшие за скитаниями четвероногой пленницы.

- Выбраться, скорее всего, уже не сможет, так как с одной стороны лёд тронулся, а с другой сильно растаял, и собака может провалиться, - пожаловался очевидец в соцсетях. – Вот и бродит она теперь от Ярмарочной набережной до Канавинского моста.

Спецоперация по эвакуации четвероногой островитянки растянулась на целый день. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Видно было, что собака провела на острове уже не один день: она совсем исхудала и выбилась из сил. Чтобы спасти ее, нижегородцы устроили настоящий мозговой штурм. Кто-то предлагал добраться туда на катере, кто-то – рискнуть пройти по тонкому льду. Наконец, сегодня к делу подключились профессиональные спасатели. Спецоперация растянулась на целый день.

- Собаку мы заметили сразу, как только перебрались на противоположный берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Однако стоило нам ступить на остров, как она убежала. Пришлось прочесывать весь остров.

Собака мелькала то тут, то там, но едва заметив приближающихся людей, тут же ретировалась в другую сторону. Такие «игры в прятки» затянулись на несколько часов. Первыми выдохлись спасатели.

- Собаки постоянно живут на этом острове и ежегодно их пытаются спасти, однако в руки людям они не даются, - отметила старший госинспектор группы патрульной службы «Окская» Анатолия Королихина.

Спасатели провели на острове целый день. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

И вот когда надежда уже совсем иссякла, произошло настоящее чудо. Беглянка нырнула в ледяную воду…и сама перебралась на противоположный берег.

- Она вплавь добралась до другого берега и благополучно выбралась на сушу, - заверили спасатели, продолжавшие наблюдать за собакой. – Теперь ей точно ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Собаки постоянно живут на этом острове»: операция по спасению животного с Гребневских песков оказалась неудачной

Собака увидела людей и умчалась вглубь острова (подробности)

«Животное оказалось в ловушке»: на острове Гребневские Пески застряла собака

Сотрудники МЧС ищут безопасный путь эвакуации четвероногого (подробности)