«Собаки постоянно живут на этом острове»: операция по спасению животного с Гребневских песков оказалась неудачной

Спасатели направились к острову на судне на воздушной подушке. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящая спасательная операция развернулась сегодня на острове Гребневские пески в Нижнем Новгороде. Там в ледово-водной западне оказался чёрный пёс, который уже некоторое время никак не мог выбраться с участка суши, протянувшегося вдоль Ярмарочной набережной до Канавинского моста.

На помощь четвероногому другу выдвинулся поисково-спасательный отряд МЧС. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тревогу о застрявшей на острове собаке забили нижегородцы. Очевидцы опубликовали в городских сообществах информацию о том, что животному может требоваться помощь, так как с одной стороны острова лёд тронулся, а с другой растаял.

На помощь четвероногому другу выдвинулся поисково-спасательный отряд МЧС, специалисты погрузились в судно на воздушной подушке и направились к острову.

Спасатели спустились на сушу и прочесали ближайшую местность. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Почти сразу на противоположном берегу был заметен силуэт собаки, - отметили в ГУ МЧС по Нижегородской области. - Когда судно подошло ближе к берегу, собака моментально убежала в лес.

Попытка спасти собаку с острова оказалась провальной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели спустились на сушу и прочесали ближайшую местность, но собаки уже и след простыл. Тогда в ход пошёл запасной план: спасательный отряд решил обогнуть остров и изучить его противоположную сторону. Немного погодя знакомая собака вновь замелькала на горизонте, но, завидев людей, снова сорвалась с места и умчалась вглубь острова.

Тревогу о застрявшей на острове собаке забили нижегородцы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К сожалению, эта попытка спасти собаку с острова оказалась провальной - поймать четвероного так и не удалось.

- Собаки постоянно живут на этом острове и ежегодно их пытаются спасти, однако в руки людям они не даются, - отметила старший госинспектор группы патрульной службы «Окская» Анатолия Королихина.

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