«Животное оказалось в ловушке»: на острове Гребневские Пески застряла собака

Вокруг уже лёд тронулся, самостоятельно выбраться собака с острова не сможет. Фото: скриншот из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

На острове Гребневские пески в Нижнем Новгороде заметили истощённое животное. Видимо, в те дни, когда на реке ещё стоял лёд, чёрная собака смогла добраться до острова, а вот пути обратно уже и не нашла. Теперь четвероногий друг бродит по участку суши, протянувшемуся вдоль Ярмарочной набережной до Канавинского моста.

- Выбраться, скорее всего, уже не сможет, так как с одной стороны лёд тронулся, а с другой сильно растаял, и собака может провалиться, - написал очевидец в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Многие нижегородцы также озаботились дальнейшей судьбой бедного животного и стали узнавать, куда можно обратиться за помощью.

- Животное оказалось в ловушке. Куда можно позвонить, чтобы собаку доставили на берег? – поинтересовалась Ксения Завалихина.

Совет был один – нужно набрать МЧС, уж они-то точно знают, что и как делать. И, как оказалось, к попавшему в беду пёселю нижегородцы не остались неравнодушными только на словах, потому что информация всё-таки добралась и до специалистов.

- Вопрос находится на контроле, - сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Ищем возможности для эвакуации собаки.

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