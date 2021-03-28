Улица Гордеевская в Нижнем Новгороде затоплена четвёртый день подряд Фото: СОЦСЕТИ

Улица Гордеевская в Нижнем Новгороде уже четыре дня затоплена — об этом рассказал местный житель в группе ВКонтакте "Регион-52 | Нижний Новгород". Своё негодование он, к тому же, подкрепил несколькими "красочными" видео с места скопления талой воды.

— За всё это время не приехала ни одна машина для откачки! Тонем, — пишет сам автор.

— Там всегда так, даже после дождя, а сейчас, кода столько снега тает, тем более... Даже не знаю, сколько нужно машин, чтобы всё это откачать. Но обычно откачивают, — прокомментировал публикацию Евгений Майоров.

На записи видно, что количество воды на проезжей части ужасающее.

"Низкая машина легко может зачерпнуть воду в мотор". Фото: СОЦСЕТИ

— Слышно, как вода по днищу ударяет, — говорит за кадром голос автора. — А машина у меня не низкая. На другой, низкой, можно легко зачерпнуть воду в мотор.

"Как здесь люди ходят — я вообще не знаю" — на этой фразе мужчина завершил запись.

В следующем видео, снятом на той же улице, но в другое время суток, нижегородец в какой-то момент с более-менее сухой дороги въезжает прямо в озеро. Машина начинает идти очень медленно. Визуально, с места водителя, она действительно плывёт.

— В салоне воды вроде бы нет, но я прямо чувствую, что она по самые двери, — комментирует водитель.

Водитель снял видео по дороге. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, ГУ МЧС региона поделилось правилами поведения на период паводка. Сейчас Нижнему Новгороду и всей области угрожает подтопление. В особенности это касается собственников частных домов, расположенных в низинах.

А также сегодня мы рассказывали о нижегородце, устроившем заплыв на матрасе по Московскому шоссе. В одних плавках он мирно качался на волнах мутной и грязной талой воды.

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