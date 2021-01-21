Нижегородцам, которые зарезали и сожгли 20-летнюю беременную девушку, грозит пожизненный срок

Вину признал лишь один из фигурантов дела. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде перед судом предстали двое местных жителей, обвиняемые в жестоком убийстве беременной девушки осенью 2019 года. Судить их будут сразу по трем серьезным статьям: убийство беременной женщины группой лиц, разбойное нападение и уничтожение чужого имущества путем поджога, который они сделали, чтобы замести следы преступления.

Новость о страшном преступлении потрясла Нижний Новгород 2 ноября 2019 года. В то утро в одной из коммуналок на улице Архангельской Канавинского района случился пожар. После тушения огня в квартире было обнаружено тело беременной девушки с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело, и в тот же день задержали подозреваемых – двух парней 20 и 28 лет.

Все, что осталось от комнаты после страшного пожара. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По версии следствия, в то утро молодые люди были у своей знакомой Татьяны З. в гостях – сидели, выпивали. В какой-то момент гости обратили внимание на украшения на руках хозяйки и решили поправить свое материальное положение.

«Напав с ножом на потерпевшую, они похитили браслет и кольца, а затем нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. Чтобы замести следы преступления, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Их жертве было всего 20, и она находилась на пятом месяце беременности – об этом молодые люди прекрасно знали. Таня ждала двойню.

Тане было всего 20 лет, она была беременна двойней. Фото: СОЦСЕТИ

«Семья у Тани неблагополучная. Родители у нее пили, а сама она наркотиками баловалась. Пыталась, правда, лечиться, даже в реабилитационный центр куда-то на юг ездила, да только без толку. Но такой судьбы все равно не заслуживала», - рассказывали об убитой девушке ее соседи.

Кстати, украшения, из-за которых парни убили беременную девушку, оказались обычной бижутерией. Душегубы попытались сдать кольца в ломбард, но там их не приняли: выяснилось, что это всего лишь безделушки, которые ничего не стоят.

Один из обвиняемых во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Расследование уголовного дела длилось больше года. Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Сами обвиняемые находятся под стражей, вину признал лишь один из них. Молодым людям грозит пожизненный срок.

Что касается устроенного ими пожара, то нанесенный собственникам комнаты ущерб оценен в 540 тысяч рублей.